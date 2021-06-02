(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية في جنوب الشامخة بملحق خدماتي 5 غرف دور واحد الفيلا تتكون من مجلس خارجي وملحق خدماتي وخمس غرف نوم وصاله عائليه واسعه ومطبخ وغرفة خادمة الفيلا تشطيبها ممتاز المالك ساكن فيها سعر المطلوب ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095960
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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