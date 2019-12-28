للبيع شقة بالمجاز

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع شقة بالشارقة المجاز3 برج دانا مساحة 160 متر غرفتين نوم وصالة وغرفة خادمة كبيرة مع حمام خزائن بالحائط - بلكونة - موقف سيارة مؤجرة 6500 درهم شهرياً مطلوب 700 الف درهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المجاز3
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 درهم
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046789
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي

للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي هذه الفيلا تقع علي 3 شوارع مكونة من : 5 أجنحة .
القسم: 

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق بلوم أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق بلوم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق بلوم أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة جلوس - غرفة طعام - غرفة خ.
القسم: 

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: شحن اثاث من الامارات الى السعودية

شحن اثاث من الامارات الى السعودية

(فرص)

00971553068863 شركة ترانس لاين لخدمات نقل و شحن بضائع من #الإمارات الى #السعودية #الرياض ، #جدة ، م.
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف فخمة في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف فخمة في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف فخمة في مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا الفخمة مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة طع.
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي هذة الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صال.
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي تكون هذه الفيلا من : 5 غرف نوم - مجلس - مطبخ كبير مجهز م.
القسم: 

اتصل

26/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية وشارعين

(للبيع)

" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط زاوية .
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: للبيع شقة بدبي السيليكون

للبيع شقة بدبي السيليكون

(للبيع)

للبيع شقة بدبي السيلكون مساحة 850 قدم غرفة و صالة و مطبخ و بلكونة و موقف سيارة مطلوب 550 الف درهم قا.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

550,000 درهم

26/12/2019
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مسورة

للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مسورة

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مسورة م.
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية 22 الف قدم مربع في مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية 22 الف قدم مربع في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية 22 الف قدم مربع في مدينة خليفة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع الأرض تطل على ش.
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: للاجار فيلا جديدة بمساكن نسمة

للاجار فيلا جديدة بمساكن نسمة

(للإيجار)

للاجار فيلا جديدة بالشارقة مشروع مساكن نسمة ، منطقة الطي عند السيوح ( خلف مسجد الشارقة الكبير ) المس.
القسم: 

115,000 درهم

25/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي هذه الفيلا مكونه من : 13 غرفة نوم ماستر - صالة متصلة بمن.
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: للبيع مجمع سكني ست فلل منطقة خليفه أ موقع مميز

للبيع مجمع سكني ست فلل منطقة خليفه أ موقع مميز

(للبيع)

للبيع مجمع سكني ست فلل منطقة خليفه أ موقع مميز مساحة الارض( 200 ×200 قدم ) المجمع يتكون من خمس فلل .
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف في منتجع القرم أبوظبي

للبيع.فيلا 9 غرف في منتجع القرم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 9 غرف في منتجع القرم أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفتين م.
القسم: 

اتصل

25/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager