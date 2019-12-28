للبيع شقة بالمجاز

(للبيع)
|للبيع شقة بالشارقة المجاز3 برج دانا مساحة 160 متر غرفتين نوم وصالة وغرفة خادمة كبيرة مع حمام خزائن بالحائط - بلكونة - موقف سيارة مؤجرة 6500 درهم شهرياً مطلوب 700 الف درهم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- المجاز3
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046789
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