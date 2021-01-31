للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط مساحة الارض ( 150×150 قدم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط مساحة الارض ( 150×150 قدم ) البيت يتكون من ملحق اربع غرف ومجلس ومطبخ وغرفة غسيل مدخل خاص والبيت الرئيسي يتكون الدور الارضي من مجلس وغرفتين وصاله ومطبخ ومخزن وحوش امامي وخلفي وغرفة سائق والدور الاول اربع غرف نوم . وباركنات داخليه السعر ( 4.300.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082158
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