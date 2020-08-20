(للبيع)
|▪💥 فرصة للبيع بمنطقة شمال الرحاب القاهرة الجديدة أرض للبيع 500 م منطقة ( B ) واجهة خطوات من شارع يوسف السباعي موقع متميز للجادين 💥▪ مدفوع 💸 / 56 الف دولار مطلوب / 950 الف أوفر وتفاوض عند الجدية ( للتواصل معنا 👇 ) - ( 01144450406 ) 📲 - ( 01144450405 ) 📲
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدحت
|التليفون:
|01144450406
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|العنوان:
|شمال الرحااب- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065546
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