للبيع بمنطقة شمال الرحاب القاهرة الجديدة أرض للبيع 500 م

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
▪💥 فرصة للبيع بمنطقة شمال الرحاب القاهرة الجديدة أرض للبيع 500 م منطقة ( B ) واجهة خطوات من شارع يوسف السباعي موقع متميز للجادين 💥▪ مدفوع 💸 / 56 الف دولار مطلوب / 950 الف أوفر وتفاوض عند الجدية ( للتواصل معنا 👇 ) - ( 01144450406 ) 📲 - ( 01144450405 ) 📲
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مدحت
التليفون: 01144450406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شمال الرحااب- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 950,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2020
رقم الإعلان: 2065546
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