(للبيع)
|للبيع ارض صناعية زاوية وشارعين موقع مميز مساحة الارض ( 270 ×135 ) مواصفات المبناء عدد المحلات واثنين وعشرين محل واربعين مكتب وثلاث شبرات الدخل الاجمالي ( 1.800.000 درهم ) السعر ( 11.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081508
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل