للبيع ارض سكنيه بمدينه زايد (حي العاصمه سا

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للبيع ارض سكنيه بمدينه زايد (حي العاصمه سابقا ) قريبه من مدينه شخبوط موقع مميز وخدمات جاهزه مساحه الارض (200*150) قدم السعر المطلوب (3.300.000درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061518
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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