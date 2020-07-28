للبيع ارض سكنية 8000 قدم فى المرقاب ضاحية الحيرة الشارقة السعر

(للبيع)
|للبيع ارض سكنية فى المرقاب ضاحية الحيرة الشارقة المساحة 8000 قدم مربع = 743,22 متر مربع السعر المطلوب 850000 درهم AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 FOR SALE RESIDENTIAL LAND IN AL MIRGAB SHARJAH Area : 8000 sq.ft = 743.22 sq.m PRICE 800000 DHS ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|المرقاب- ضاحية الحيرة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064051
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