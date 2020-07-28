للبيع ارض سكنية 6472 قدم فى النخيلات ضاحية الحيرة الشارقة

(للبيع)
|للبيع ارض سكنية فى النخيلات ضاحية الحيرة الشارقة المساحة 6472 قدم مربع = 601,21 متر مربع السعر المطلوب 880000 درهم AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 FOR SALE RESIDENTIAL LAND IN Al Nekhailat SHARJAH 6472 sq.ft = 601.26 sq.m PRICE 880000 DHS ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|النخيلات- الحيرة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|880,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064050
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