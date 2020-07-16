(للبيع)
|للبيع ارض سكنية فى الجزات الشارقة مساحة 5610 قدم مربع السعر 650000 درهم قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية 0524297621 For sale land in al jazzat sharjah area 5610 ft2 = 521.18 Square Meters price 650000 DHS AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|الجزات- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063364
650,000 درهم
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