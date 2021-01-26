للبيع ارض استثمارية مصرح عليها ست وحدات مدينة زايدالارض قريبة من الخدمات

(للبيع)
|للبيع ارض استثمارية مصرح عليها ست وحدات مدينة زايد( حي العاصمة سابقا ) الارض قريبة من الخدمات وموقعها مميز مساحة الارض( 11000 قدم ) الارض مصرح عليها ست وحدات سكنية حوض ( 39 ) السعر ( 3.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081468
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