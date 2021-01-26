للبيع ارض استثمارية مصرح عليها ست وحدات مدينة زايدالارض قريبة من الخدمات

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تفاصيل الإعلان
للبيع ارض استثمارية مصرح عليها ست وحدات مدينة زايد( حي العاصمة سابقا ) الارض قريبة من الخدمات وموقعها مميز مساحة الارض( 11000 قدم ) الارض مصرح عليها ست وحدات سكنية حوض ( 39 ) السعر ( 3.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081468
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