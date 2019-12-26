(للإيجار)
|متاح الان من #المالك_مباشره فرصه لاتعوض #للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد بجوار ميركاتو مول 3نوم 2ريسبشن #مكيفه مطبخ بكل الاجهزه الكهربائيه تشطيب سوبر لوكس دور 6 سادس 2 اسانسير مدخل شيك بسعر لقطه اليوم ٤٥٠ج فقط و الشهر ١٠الاف ج بس حسب المده لفتره محدووووده ويوجد خصومات هائله المدد الطويله في حاله الدفع مقدمات مرحبا ب #الوسطاء للتواصل والصور علي الفون أو الواتساب أو الفايبر 01111448832 www.facebook.com/owner01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046710
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