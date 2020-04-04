للايجار فيلا سكنية منطقة الباهية قريبة من حديقة الحيوانات بها حوش صغير

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار فيلا سكنية منطقة الباهية قريبة من حديقة الحيوانات بها حوش صغير مع مدخل خاص .تتكون من عدد اربع غرف ماستر ومجلس وغرفة خدامه ومطبخ. مطلوب 80الف درهم. للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الباهيه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/4/2020
رقم الإعلان: 2057295
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