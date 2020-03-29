(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية منطقةالشهامة بها حوش صغير مع مدخل خاص .تتكون من عدد سبع غرف ماستر ومجلس وغرفة خدامه ومطبخ. مطلوب 110الف درهم. للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشهامه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056963
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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