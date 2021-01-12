للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2080020
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1/1/2021
صورة الاعلان: نوفرخادمات,ج ليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفرخادمات,ج ليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/12/2020
صورة الاعلان: شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: شغالة_بيبيسي تر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة_بيبيسي تر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة_بيبيسيتر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا راعيات مسنين.شغالات.بيبيسيترلكافة المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات مسنين.مربيات .شغالات متوفرة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات مسنين.مربيات .شغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات مسنين.مربيات.شغالات متوفرة لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالش.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: نوفر خادمات_جليسا ت مسنين_بيبيسي تر لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات_جليسا ت مسنين_بيبيسي تر لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات_جليسات مسنين_بيبيسيتر لكافة المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربيات،طباخات،شغالات،جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
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