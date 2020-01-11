للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمربيات وجليسات المسنين لدينا معنا قاعده بيانات كبيرة جدا نوفر لكم العاملة بعد ساعه واحدة من التواصل معنا نعمل من اجل راحتكم معنا تجد العاملة الافريقية وشرق آسيا والمصريـة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048425
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه