للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
للاسر نوفر الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمربيات وجليسات المسنين لدينا معنا قاعده بيانات كبيرة جدا نوفر لكم العاملة بعد ساعه واحدة من التواصل معنا نعمل من اجل راحتكم معنا تجد العاملة الافريقية وشرق آسيا والمصريـة للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048425
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نوفر شغالات,مربيا ت ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر شغالات,مربيات ورعاية مسنين بالمنزل بكافة المحافظات01017902000 الوطنية شركة رائدة فى مجال العما.
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11/1/2020
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4/1/2020
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كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

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نوفر عاملات النظافة.المربيات.راعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات .
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30/12/2019
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28/12/2019
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2,000 جنيه

27/12/2019
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2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات

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- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مكتب توفيرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب توفيرالشغالا ت والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب توفيرالشغالات والمربيات وجليسات المسنين لجميع المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: نوفر المربيات وراعيات المسنين والخادمات للاسر بجميع المحافظات01017902000 - في الإسكندرية مصر

نوفر المربيات وراعيات المسنين والخادمات للاسر بجميع المحافظات01017902000

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر المربيات وراعيات المسنين والخادمات للاسر بجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر أفضل عاملات النظافة وراعيات مسنين والمربيات لكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: نمدكم بأمهر مربيات وجليسات مسنين وعاملات النظافة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نمدكم بأمهر مربيات وجليسات مسنين وعاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبي سيتر وجليسات المسنين لجميع المحافظات01126700074 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/12/2019
صورة الاعلان: شغالة,مربية, جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة,مربية, جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة,مربية,جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/11/2019
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