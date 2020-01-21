للاسر نوفرعاملات النظافة,جليس ات المسنين ومربيات بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
للاسر نوفرعاملات النظافة,جليسات المسنين ومربيات بكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. للتواصل : 01017902000 / 01126700074 / 01223333060 (واتساب) /01555656697 / رقم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050772
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صورة الاعلان: عاملات نظافة ومربيات و راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

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24/12/2019
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