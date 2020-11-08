للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)
|للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع العماله المنزليه من جميع الجنسيات عاملات النظافه رعاية اطفال رعاية مسنين طباخات شرقى وغربى اقامه وبدون اقامه شهرى ويومى كما نوفر الساعى وعامل البوفيه والشيف والبواب والجناينى ونوفر خدمات التمريض المنزلى للحالات السهله والحرجه 01223333060 (واتساب) / 01017902000 / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071920
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه