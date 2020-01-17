للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)
|للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع أنواع العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للعمل داخل منزلك من مربيات أطفال لرعاية طفلك في كافة مراحلة العمرية وشغالات على مستوى عالي من النظافة والامانة وجليسات مسنين رحيمات مدربات لرعاية والاهتمام بكبار السن لجميع الحالات السهل والحرجة والمتقدمة ونخدم ونرعي ذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مصريات وسوريات وافريقيات وأسيويات ومغربيات 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049748
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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