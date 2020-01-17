للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع أنواع العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للعمل داخل منزلك من مربيات أطفال لرعاية طفلك في كافة مراحلة العمرية وشغالات على مستوى عالي من النظافة والامانة وجليسات مسنين رحيمات مدربات لرعاية والاهتمام بكبار السن لجميع الحالات السهل والحرجة والمتقدمة ونخدم ونرعي ذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مصريات وسوريات وافريقيات وأسيويات ومغربيات 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049748
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه - في القاهرة مصر

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات_جل يسات المسنين_مربي ات الاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات_جل يسات المسنين_مربي ات الاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات_جليسات المسنين_مربيات الاطفال بكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلـوب فورا عمال انتـاج للعمـل بكبرى مصـانع الزجاج - في القاهرة مصر

مطلـوب فورا عمال انتـاج للعمـل بكبرى مصـانع الزجاج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلـوب عمال انتـاج جميـع المؤهـلات لكبـرى مصـانع الزجاج فى مصـر مرتبـات تبدأ من 2500 + مواصـلات+و.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 عامل زراعي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 عامل زراعي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10 عامل زراعي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في زراعة المحاصيل والعناية باشجار الفاكهه مزراع كبري بي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,600 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب امين مستودع خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب امين مستودع خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب امين مستودع خبرة كافية في مجال ادارة المخزون ملم بالشؤون المالية التي تخص المستودعات الراتب يح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر راعيات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

للأسر نوفر راعيات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

للأسر نوفر راعيات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات01017902000 نوفر للأسر والعائلات جميع أ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال للسفر بالسعوديه مع توفير الانتقالات والسكن واقامه .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 ريال

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر - في القاهرة مصر

مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورآ عمال انتاج للمصنع ميكانيكي خبره ماكينه تغليف البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه كهربائي متخصص.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب حدادين ولحامين لشركة خرسانة جاهزة بمدينة نصر والمصنع بالعبور للعمل بمرتب من3500 ل 5000 جنية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: شركة تعمل فى مجال البلاستيك - تطلب الوظائف التالية :- - في القاهرة مصر

شركة تعمل فى مجال البلاستيك - تطلب الوظائف التالية :-

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال انتاج برواتب 3200 + 3 وجبات واقامة فندقية وتامينات صحى واجتماعى افراد امن براتب من 3000 الى 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: خدم وشغالات وجليسات للمسنين ومربيان نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

خدم وشغالات وجليسات للمسنين ومربيان نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خدم وشغالات وجليسات للمسنين ومربيان نوفرها لجميع المحافظات01126700074 شغالات ومربيات أطفال و عاملات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للشركه المصريه لانتاج الكرتون عمال انتاج راتب يبدا من 2200اساسي +حوافز تبدا من 300جنيه فيما ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب سباك زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب سباك زراعي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سباك زراعي شبكات ارضية شرط الخبرة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب امين مخزن للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب امين مخزن للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل امين مخزن بمدينه السلام يوم اجازة من كل اسبوع للتفاصيل اتصل على 01004851773 شركه جابكو .
العنوان:

القاهرة - مصر

15,000,000,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: اعلان وظائف - في القاهرة مصر

اعلان وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج لكبرى مصانع اكتوبر للعمل بيومية 110 جنية فى اليوم يوجد اقامة ووجبه ويوجد عقد عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager