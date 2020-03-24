للأسر نوفر الخادمات_الم ربيات_راعيات المسنين بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
للأسر نوفر الخادمات_المربيات_راعيات المسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال البيبي سيترز و نوفر عاملات النظافة المنزلية و الهاوسكيبر و الطباخات و راعيات المسنين بالمنزل. نوفر عمالة منزلية من مختلف الجنسيات المصرية والاجنبية و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي امينة و نوفر الساعي و الشيف و عمال البوفيه و السكرتارية و الاوفيس بوي و نوفر لحارس و البواب و البودي جارد للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/3/2020
رقم الإعلان: 2056804
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19/2/2020
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13/2/2020
صورة الاعلان: نزود الاسر بالخادمات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

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10/2/2020
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خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/2/2020
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توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات

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30/1/2020
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2020
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