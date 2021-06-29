(فرصة عمل)
|لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{●مهندسين معمارى تصميم ●}}:: ـ كل اعماله تصميم فقط ✅ - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة فى المكاتب الهندسيه وشركات التطوير العقاري فقط ✅- العمر لايزيد عن 40 سنة ✅ لم سبق لهم العمل في الخليج 📍 ::{{●مهندسين مدنى تصميم ●}}:: ـ كل اعماله تصميم فقط ✅ - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة فى المكاتب الهندسيه وشركات التطوير العقاري فقط ✅ - العمر لايزيد عن 40 سنة ✅ لم سبق لهم العمل في الخليج m.hr@eltaef.com 📍📣 (( تم تحديد موع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01002179334 / 01025009252
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098435
1,111 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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