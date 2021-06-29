لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{●مهندسين معمارى تصميم ●}}:: ـ كل اعماله تصميم فقط ✅ - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة فى المكاتب الهندسيه وشركات التطوير العقاري فقط ✅- العمر لايزيد عن 40 سنة ✅ لم سبق لهم العمل في الخليج 📍 ::{{●مهندسين مدنى تصميم ●}}:: ـ كل اعماله تصميم فقط ✅ - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة فى المكاتب الهندسيه وشركات التطوير العقاري فقط ✅ - العمر لايزيد عن 40 سنة ✅ لم سبق لهم العمل في الخليج m.hr@eltaef.com 📍📣 (( تم تحديد موع