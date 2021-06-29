لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية .الرياض

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تفاصيل الإعلان
لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{●مهندسين معمارى تصميم ●}}:: ـ كل اعماله تصميم فقط ✅ - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة فى المكاتب الهندسيه وشركات التطوير العقاري فقط ✅- العمر لايزيد عن 40 سنة ✅ لم سبق لهم العمل في الخليج 📍 ::{{●مهندسين مدنى تصميم ●}}:: ـ كل اعماله تصميم فقط ✅ - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة فى المكاتب الهندسيه وشركات التطوير العقاري فقط ✅ - العمر لايزيد عن 40 سنة ✅ لم سبق لهم العمل في الخليج m.hr@eltaef.com 📍📣 (( تم تحديد موع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01002179334 / 01025009252

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 30/6/2021
رقم الإعلان: 2098435
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22/5/2021
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