لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|لدينا مربيات-عاملات نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة الوطنية يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية (أثيوبيا/ ارتريا / غنيا / غانا / ) - الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا ومصريات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079543
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه