لدينا للأسر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
لدينا للأسر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01223333060 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ السودان _ غانا _ جيبوتى وكثير ونوفر لكم شغالات شرق اسيا من فلبين _ اندونسيا _ بنجلاديش _ سيريلانكا نوفر لكم شغالات النظافه المنزليه و جليسة الاطفال البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى و فرنساوى عقود رسمية قانونية تضمن لكم كامل الحقوق للتوصل عبر الموبايل / 01223333060 ( واتساب ) _ 01017902000_ 01126700074 Served foreign workers fr
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2020
رقم الإعلان: 2065023
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