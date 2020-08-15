لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين بجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين بجميع المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة الوطنية للخدمات والعماله المنزليه وستبقي ثقة عملائنا بنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065334
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