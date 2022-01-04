لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

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تفاصيل الإعلان
نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ونرعى الحالات المتحركة والقعيدة وطريحة الفراش والحالات الحرجة والمتقدمة و كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى كاملة اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد العاملة فى الاعمال العادية الغير مقيمة فى حالة الاقامة داخل المنزل والاجازة يوم واحد اسبوعيا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01223333060

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العنوان: - سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117891
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطاوب فنيين للعمل فى شركة تكييفات

مطاوب فنيين للعمل فى شركة تكييفات

(فرصة عمل)

مطلوب سائقيين وفنيين ومساعدين فنىين للعمل في شركه ريفركول للتكييفات بمرتبات مجزية *يشترط ان لا يتعدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات

مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات01148444926 أفضل عماله مصريه وأجنبية من.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجهز بيتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

(للبيع)

نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: ايجار كوستر سياحي للرحلات 24 راكب

ايجار كوستر سياحي للرحلات 24 راكب

(للإيجار)

للايجار تويوتا كوستر لرحلات الغردقة , شرم الشيخ , الجونة , دهب , الاقصر , اسوان أجر الان كوستر للاس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر

الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر

(للإيجار)

استئجرمع ليموزين مصر،لا تحمل هم السفر مرة أخرى لأي مكان. تمتع معنا بأفضل الرحلات من وإلى جميع المحا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: محامي قضايا جنح في مصر

محامي قضايا جنح في مصر

(للبيع)

مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات البسيطه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن

بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات

يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات

(للبيع)

يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: خصومات علي الاثاث المكتبي

خصومات علي الاثاث المكتبي

(للبيع)

📣 عروض #ام_بي_جروب مبتخلصش 📣 خصومتنا مش بتخلص ودايماً بنحب نتحدى الكل بالخامة والجو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

(للبيع)

عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية خبرة في مجال النظافة المن.
العنوان:

القاهرة - مصر

350 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

(للبيع)

عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية خبرة في مجال النظافة المن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

350 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز للإيجار.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,000 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز امكانيه.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,000 جنيه

4/1/2022
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