لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)
|"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسنين 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999 "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الفرنسيه للخدمات
|التليفون:
|+51 1151800999
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115374
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