لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)
|"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01274666270
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|العنوان:
|ميامي- فيصل
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110540
2,500 جنيه
32,514 جنيه
32,514 جنيه
32,514 جنيه
1,500 جنيه
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1 جنيه
32,514 جنيه
1 جنيه
1,500 جنيه
32,514 جنيه
32,514 جنيه
111 جنيه
111 جنيه
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