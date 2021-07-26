لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)
|نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن ونرعى جميع الحالات المتحركة و الحرجة والقعيدة وحالات الكسور والزهايمر 01126700074 / 01017902000 / 01223333060 /01557760999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للخدمات العامة ورعاية المسنين 01223333060
|التليفون:
|01126700074 / 01017902000 / 01223333060 /01557760999
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100671
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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