لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)
|نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات 01017902000 01223333060 نوفر العمالة المنزلية للأسر مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة الممرضات بالضمانات نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة 01017902000 نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات 01126700074 الوطنية لرعاية المسنين بمنازلهم ورعاية المرضى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة 01126700074 شركة الوسام الوطنية توفر عاملات النظافة المنزل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096374
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