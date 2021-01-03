لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الرحمة للخدمات
التليفون: 01223333060 - 01126700075 - 01017902000

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العنوان: - سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2080027
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صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شامل نوفرجميع انوع العمالة المنزلية والموسمية بالضمانات عاملات نظافة - مربيات اطفال - .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شامل الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية ووللشركات ة - مكافحة حشرات وقوارض - تشغيل وصيانة ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لراحة كل أسرة الوطنية توفر عمالة منزلية لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: شركه الوسام للخدمات المنزليه - في الإسكندرية مصر

شركه الوسام للخدمات المنزليه

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
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صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
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