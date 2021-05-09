لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

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تفاصيل الإعلان
"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن ونرعى جميع الحالات المتحركة و الحرجة والقعيدة وحالات الكسور والزهايمر 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 "
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شهد للخدمات الوطنية
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093668
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك متشطب بالتكيفيات فى السخنة

مع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك متشطب بالتكيفيات فى السخنة

(للبيع)

استمتع بقعدة حلوة مع عيلتك ع اجمل شاطئ رملى فى ازها السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس ( 3 غرف نوم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

346,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة

امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة

(للبيع)

عيش الرفاهية مع ولادك ع اجمل بحر صافى فى قلب العين السخنة مع ارقى الخدمات المتكاملة club house و من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: lمطلوب للإيجار

lمطلوب للإيجار

(مطلوب للإيجار)

سيارة suv mpv cross over كاملة أوتوماتيك يفضل أن يكون بها الغاز الطبيعى للعمل بها فى أوبر وكريم والإ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: ب 0% مقدم امتلك واستمتع بالرقي في لاهاسيندا راس سدر بالتقسيط المريح

ب 0% مقدم امتلك واستمتع بالرقي في لاهاسيندا راس سدر بالتقسيط المريح

(للبيع)

شاليه للبيع75م (2 غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + 2تراس) على البحر في قرية لاهاسيندا راس سدر التي تتم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

46,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: شاليه فندقي على البحر في راس سدر ب 0% مقدم

شاليه فندقي على البحر في راس سدر ب 0% مقدم

(للبيع)

شاليه فندقي 40م(غرفة + مطبخ + حمام + تراس) على البحر في لاهاسيندا راس سدر قرية الرقي والاستمتاع بالت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك واستثمر في العين السخنة بمقدم ميخطرش على بالك

امتلك واستثمر في العين السخنة بمقدم ميخطرش على بالك

(للبيع)

شاليه للبيع في اروما السخنة 100م(2غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + تراس) على البحر ووسط المساحات الخضر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

47,000 جنيه

9/5/2021
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صورة الاعلان: احجز شاليهك في العين السخنة بالتقسيط المريح واستلام فوري

احجز شاليهك في العين السخنة بالتقسيط المريح واستلام فوري

(للبيع)

شاليه للبيع في قرية اروما السخنة 150م(3غرف + ريسيبشن +تراس + مطبخ + حمام ) على البحر وسط خدمات اروما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: عيش الرفاهية والفخامة وامتلك وحدتك في The addrest east قلب القاهرة الجديدة

عيش الرفاهية والفخامة وامتلك وحدتك في The addrest east قلب القاهرة الجديدة

(للبيع)

اشقة 140م( 3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + حديقة خاصة) وسط الخدمات حمامات السباحة مختلفة المساحات مل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: بمقدم 10% امتلك شقتك بحديقة خاصة في التجمع

بمقدم 10% امتلك شقتك بحديقة خاصة في التجمع

(للبيع)

دوبلكس 160 (3غرف + ريبسيبشن + مطبخ +2حمام + حديقة) تشطيب كامل بالقرب من الخدمات the addres east كمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

280,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية

حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية

(للبيع)

شقة 138م (3غرف + 2حمام + ريسيبشن + شرفة+مطبخ) في كمبوند اتيكا قريب من حي السفارات وارض المعارض ويتمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: شقتك متميزة في منطقة R7 بمطبخ لامبورجيني

شقتك متميزة في منطقة R7 بمطبخ لامبورجيني

(للبيع)

شقة للبيع في العاصمة الادارية 116م ( 2غرفة+ مطبخ لامبورجيني + حمام + ريسيبشن + شرفة) عيش حياة فندقية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: شقتك متشطبة في قلب القاهرة الجديدة بمقدم 10% فقط

شقتك متشطبة في قلب القاهرة الجديدة بمقدم 10% فقط

(للبيع)

شقة 121م (2غرفة + ريسيبشن +مطبخ + حمام + حديقة خاصة) في The addrest East التجمع حيث الرفاهية والفخام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

254,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة في القاهرة الجديدة تشطيب كامل وتقسيط على 7سنين

امتلك شقة في القاهرة الجديدة تشطيب كامل وتقسيط على 7سنين

(للبيع)

شقة في The addrest east القاهرة الجديدة 140م (3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل The a.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: بمقدم 10% شقتك في The addrest east التجمع الخامس تشطيب كامل

بمقدم 10% شقتك في The addrest east التجمع الخامس تشطيب كامل

(للبيع)

شقة للبيع 145م( 3غرف + 2حمام + ريسيبشن + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل بالقرب من شارع التسعين التجمع الخام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

256,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائييات جلدية وتجميل

مطلوب اخصائييات جلدية وتجميل

(فرصة عمل)

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية اخصائيات جلدية وتجميل خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

9/5/2021
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