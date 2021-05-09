لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(فرص)
|"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن ونرعى جميع الحالات المتحركة و الحرجة والقعيدة وحالات الكسور والزهايمر 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شهد للخدمات الوطنية
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093668
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