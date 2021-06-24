لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(فرصة عمل)
|بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية مثل الشغالات و الخادمات ومربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليومية والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه والبيبى سيتر والهاوس كيبر ونوفر جليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات من جميع الجنسيات ونوفر المربيات المؤهلات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات الافارقة والاسيويات والمصريات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01027334545
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099345
4,000 جنيه
2,000 جنيه