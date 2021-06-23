لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097777
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات اول مايو بميدان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم

اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض - مصانع الملابس الطبية فى مصر

موديلات زي تمريض - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

موديلات زي تمريض - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمست.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: محامى قضايا خلع المسحين والمسلمين فى مصر

محامى قضايا خلع المسحين والمسلمين فى مصر

(للبيع)

ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعة الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

23/6/2021
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صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

ابدأ مشروعك دلوقتى ! العاب يونيتد تويز الجديده تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهيه لمزيد من المعلومات ز.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: باص 33 راكب للرحلات اليوميه بالسائق القاهره

باص 33 راكب للرحلات اليوميه بالسائق القاهره

(للإيجار)

ايجار باص 33 راكب شرم الشيخ لتوصيلات ذهاب وعودة من عمار ليموزين 01119108231 تاجير اتوبيس 33 فرد للا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

(للإيجار)

تورست باص للنقل السياحي ايجار مرسيدس 500/600 موديلات 2020/2021،باصات 50 فرد، للرحلات الكبيرة داخل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: تصميم جرافيك وتصميم شعارات وهوية تجارية للشركات

تصميم جرافيك وتصميم شعارات وهوية تجارية للشركات

(للبيع)

تفاوت تكلفة تصميم شعار أو لوجو تبعا لعدة متغيرات منها على سبيل المثال لا الحصر خبرات المصمم القائم ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 دولار

23/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني موقع

مطلوب فني موقع

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: ماكينة غسيل رولات

ماكينة غسيل رولات

(للبيع)

ماكينة غسيل رولات المانى أستعمال خارج اتصال على 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

أسوان - مصر

1,000 يورو

23/6/2021
صورة الاعلان: مدافن للبيع 6اكتوبر

مدافن للبيع 6اكتوبر

(للبيع)

مدفن جديد للبيع بمقابر 8اكتوبر - مساحة 40متر - موقع متميز - رخصة رسمية من جهاز 6اكتوبر 01001997096.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: #مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق • (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/6/2021
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