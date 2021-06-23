لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(فرصة عمل)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097777
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