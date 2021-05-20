لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697 "نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسن