لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(طلب عمل)
|"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110541
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