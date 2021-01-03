لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

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تفاصيل الإعلان
نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ونرعى الحالات المتحركة والقعيدة وطريحة الفراش والحالات الحرجة والمتقدمة و كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى كاملة اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد العاملة فى الاعمال العادية الغير مقيمة فى حالة الاقامة داخل المنزل والاجازة يوم واحد اسبوعيا او حسب الإ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083339
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صورة الاعلان: وفر عاملات النظافة المنزلية والمربيات وراعيات المسنين بالمنزل - في الإسكندرية مصر

وفر عاملات النظافة المنزلية والمربيات وراعيات المسنين بالمنزل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/1/2021
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