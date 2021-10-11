لدينا عمالة منزلية بالضمانات طباخات وعاملات نظافة وجليسات مسنين

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية للخدمات 01229229944
التليفون: 01229229944 - 01223333060

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العنوان: الاسكندرية- سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111095
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