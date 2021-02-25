لدينا شغالات.راعيا ت مسنين.مربيات لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
لدينا شغالات.راعيات مسنين.مربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من العملاء يضعون ثقتهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2021
رقم الإعلان: 2085196
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملات نظافة_مربيات_راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01017902000 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: شغالات.جليسا ت مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات.جليسا ت مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/2/2021
صورة الاعلان: نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المر بية جليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الشغالة_المربية جليسة المسنين لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/2/2021
صورة الاعلان: راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات للمسنين ومربيات اطفال و شغالات متوفرةلكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالة.بيبيسيتر.راعية مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/2/2021
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صورة الاعلان: جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات

(فرص)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين واطفال وعاملات نظافة تموفرة لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/2/2021
صورة الاعلان: مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات_عاملا ت نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات_عاملات نظافة_راعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/2/2021
صورة الاعلان: نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرجليسات المسنين والمربيات(بي بيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرجليسات المسنين والمربيات(بيبيسيتر) والشغالات لجميع المحافظات01126700074 نرعى المسنين والمسنات بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالمربية.جليسة المسنين.الشغالة بكافة المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات - في القاهرة مصر

نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزود الأسر بالمربيات-الشغالات_جليسات المسين بكل المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: نوفر مربيات_راعيا ت مسنين_شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات_راعيا ت مسنين_شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات_راعيات مسنين_شغالات لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمرب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

5/2/2021
صورة الاعلان: جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين-اطفال وشغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: نوفر شغالات وراعيات مسنين ومربيات للأسر بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر شغالات وراعيات مسنين ومربيات للأسر بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر شغالات وراعيات مسنين ومربيات للأسر بكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/2/2021
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