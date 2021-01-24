لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر جميع انواع العمالة الموسمية للشركات و القرى السياحية في جميع الخدمات و نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال البيبي سيترز و نوفر عاملات النظافة المنزلية و الهاوسكيبر و الطباخات و راعيات المسنين بالمنزل و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي امينة و نوفر الساعي و الشيف و عمال البوفيه و السكرتارية و الاوفيس بوي و نوفر لحارس و البواب و البودي جارد للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية 01223333060(واتساب)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081568
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه