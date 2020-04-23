لدينا جليسات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات

لدينا للأسر جليسات المسنين والمربيات الشغالات من كافة الجنسيات01145701114 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب كلين ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) / 0114