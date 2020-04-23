لدينا جليسات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|لدينا للأسر جليسات المسنين والمربيات الشغالات من كافة الجنسيات01145701114 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب كلين ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) / 0114
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059549
1 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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3,000 جنيه
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2,000 جنيه