لدينا توفير عمالة منزلية بالضمانات مربيات وطباخات وعاملات نظافة

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: - فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082137
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مطلوب عاملة نظافة للعمل بشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة للعمل بشركة بالمهندسين ميدان سفنكس السن من 25 : 30 سنة أن تكون حسنة المظهر ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل العموميه - في الجيزة مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل العموميه

(فرص)

- في الجيزة مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 جنيه

3/11/2020
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