لدينا توفير عمالة منزلية بالضمانات مربيات وطباخات وعاملات نظافة

(طلب عمل)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082137
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3,000 جنيه