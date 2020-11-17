لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|لدينا الشغالات_جليسات المسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الوطنية نوفر #الشغالات ومربيات الاطفال والجليسات لكبار السن معنا العمالة المصرية والأجنبية وشرق آسيا لدينا العاملات بمختلف الأعمار وبجميع المؤهلات _ نعمل مع الأسر فقط للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073721
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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