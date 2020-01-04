لدينا الشغالات وراعيات المسنين والمربيات لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
لدينا الشغالات وراعيات المسنين والمربيات لكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع أنواع العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للعمل داخل منزلك من مربيات أطفال لرعاية طفلك في كافة مراحلة العمرية وشغالات على مستوى عالي من النظافة والامانة وجليسات مسنين رحيمات مدربات لرعاية والاهتمام بكبار السن لجميع الحالات السهل والحرجة والمتقدمة ونخدم ونرعي ذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مصريات وسوريات وافريقيات وأسيويات ومغربيات وغيرها . 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047831
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صورة الاعلان: راعيات مسنين,مربيات ,شغالات وخدم نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين,مربيات ,شغالات وخدم نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين,مربيات,شغالات وخدم نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية بالض.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شغالات_طباخا ت_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات_طباخا ت_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات_طباخات_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/1/2020
صورة الاعلان: نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرللاسر عاملة النظافة وجليسة المسن والمربية بكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل الخادمات والمربيات وجليسات المسنين بكافة المحافظات01126700074 خدم شغالات اجانب من نيجيريا .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان - في القاهرة مصر

مع #مارفيل أنتى وأسرتك في أمان

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أوعي تترددي وأنتي بتختاري العاملات اللي في بيتك لأننا وببساطة في #شركة_مارفيل نوفر لكي شغالات وعامل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات الاطفال والشغالات و جليسات المسنين لجميع المحافظات01017902000 بكل الضمانات القانونية نقد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/12/2019
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صورة الاعلان: مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت - في القاهرة مصر

مع #مارفيل متحمليش هم شغل البيت

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يتوفر لدي #شركة_مارفيل أفضل العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وبكافة الضمانات القانونية والعاملات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا - في القاهرة مصر

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيات,راعيات مسنين متوفر لدينا لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات - في القاهرة مصر

مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شغل البيت كتير عليكي، وزهقتي من حكايات الشغالات، وكل يوم والتاني تغيري شغالة أو هي تسيبك، ومحتاجة شغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: كـافة أنواع العمالة المنزلية بالضمانات القانونية - في القاهرة مصر

كـافة أنواع العمالة المنزلية بالضمانات القانونية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعبتي من شغل البيت ومفيش حد يساعدك، متشغليش بالك ومتفكريش كتير #شركة_مارفيل جيبالك الحل لأنها بتوفرل.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل عاملات نظافة ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المن.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بأفضل مربيات وشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بأفضل مربيات وشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بأفضل مربيات وشغالات وراعيات المسنين بجميع المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اط.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/12/2019
صورة الاعلان: خدم,شغالات,ر اعيات مسنين.مربيات ,طباخات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

خدم,شغالات,ر اعيات مسنين.مربيات ,طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خدم,شغالات,راعيات مسنين.مربيات,طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك - في القاهرة مصر

مع #مارفيل هتلاقي راحتك وراحة أسرتك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#شركة_مارفيل تضمن لكي ولأسرتك الراحة التامة وتوفرلك شغالات وعاملات نظافة من جميع الجنسيات (أثيوبيا، .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/12/2019
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