لدينا الشغالات/جلي سات المسنين/البي بيسيتر لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|لدينا الشغالات/جليسات المسنين/البيبيسيتر لجميع المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال _ بيبي سيتر -جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا . الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه البودي جاردات العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وعلي قدر عالي من الخبره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085940
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه