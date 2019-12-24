لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|لدينا الخادمات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج مصر أيضا كافة العمالة المنزلية لدينا قاعدة ضخمة من العمالة المنزلية المصرية والأجنبية من مختلف الجنسيات عربية وأفريقية وأسيوية. نوفر الشغالات والهاوسكيبر ومربيات الأطفال متدربات وعلى أعلى مستوى من المهارة والخبرة في رعاية الأطفال. نوفر راعيات المسنين الرحيمات والمتخصصات في خدمات الرعاية لجميع الحالات السهلة والحرجة خدماتنا نوفرها بالضمانات القانونية الكاملة للتواصل : / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046545
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه