لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم والشغالات لدينا كل ما يلزم الاسره من العماله المنزليه المصريه والاجنبيه من مربيات الاطفال و راعيات المسنين وعاملات النظافه بمختلف الجنسيات الاجنبيه ومربيات الاطفال و مديرة المنزل كل ما يلزم اسرتك من العماله المنزليه معنا وبافضل الاسعار ونوفر خدماتنا لجميع المحافظات للتواصل : 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2021
رقم الإعلان: 2080896
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

أمهر شغالات-مربيات-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_راع يات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_راع يات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_راعيات المسنين_المربيات لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: مربية,شغالة, راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية,شغالة, راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية,شغالة,راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: خادمات.راعيا ت مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمات.راعيا ت مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمات.راعيات مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية/خادمة/راعيات مسنين لجميع المحافظات01223333060 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار الع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/1/2021
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صورة الاعلان: راعيات مسنين,شغالات ,مربيات متوفرةلجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين,شغالات ,مربيات متوفرةلجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين,شغالات,مربيات متوفرةلجميع المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: نوفر خادمات,راعيا ت مسنين,مربيات بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات,راعيا ت مسنين,مربيات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات,راعيات مسنين,مربيات بجميع المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر البيبيسيتر/الشغالات/جليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظاف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: خادمة_بيبيسي تر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمة_بيبيسي تر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمة_بيبيسيتر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات والخدم ورا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/1/2021
صورة الاعلان: نوفرخادمات,ج ليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفرخادمات,ج ليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفرخادمات,جليسات للمسنين ومربيات لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/12/2020
صورة الاعلان: شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: شغالة_بيبيسي تر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة_بيبيسي تر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة_بيبيسيتر وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا راعيات مسنين.شغالات.بيبيسيترلكافة المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
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