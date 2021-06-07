(للبيع)
|لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح والبهجة متوفره لدينا بأسعار مناسبه السلام كيدز للملابس التنكرية والمهنية تليفون : 01102226488 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226488
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096286
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10 جنيه
10 جنيه
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اتصل
10 جنيه