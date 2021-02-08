لبس مستشفيات - سكراب طبي

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تفاصيل الإعلان
لبس مستشفيات - سكراب طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل تمريض – بالطو اطباء – يونيفورم العاملين فى المستشفى وخدمه الغرف ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083131
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
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صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون مطاعم - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: محل ملابس المهن للصغار - في الجيزة مصر

محل ملابس المهن للصغار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل ملابس المهن للصغار 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: روب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
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