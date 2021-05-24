(للبيع)
|لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية نقوم بتوريد مستلزمات طبية ديسبوسبل (استخدام مرة واحدة ) داخل حجرة العمليات وخارجها والعناية المركزة والأماكن المعقمة ويتم تنفيذ الموديلات والتفصيل حسب رغبة العميل ومتخصصون فى تصنيع اليونيفورم الطبي الخاص بالمستشفيات شركة السلام للملابس الطبية الادارة والمعرض / 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094865
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