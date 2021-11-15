(للبيع)
|لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم المدارس بأسعار تنافسيه ( تيشيرت بولو – جاكيت – بلوفر – جيب للمدارس – ترننج مدارس – مريله مدرسيه – قميص – بنطلون – كرافته ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111387
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