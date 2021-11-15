لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات

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تفاصيل الإعلان
لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم المدارس بأسعار تنافسيه ( تيشيرت بولو – جاكيت – بلوفر – جيب للمدارس – ترننج مدارس – مريله مدرسيه – قميص – بنطلون – كرافته ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111387
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه تو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ثوب التخرج للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ثوب التخرج للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثوب التخرج للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn ا - في الجيزة مصر

ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn ا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
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