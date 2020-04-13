لبس مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

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تفاصيل الإعلان
لبس مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

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العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/4/2020
رقم الإعلان: 2057842
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13/4/2020
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11/4/2020
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11/4/2020
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cap and gown graduation

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اتصل

11/4/2020
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8/4/2020
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مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
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